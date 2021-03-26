Son dakika: İstanbul Unkapanı'nda faciaya davetiye! CHP'li İBB'nin büyük ihmali A Haber'de

Son dakika haberi... Fatih Unkapanı'ndaki köprü adeta faciaya davetiye çıkarıyor. Köprü kolonları bakımsızlıktan çökmek üzere. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

İstanbul Unkapanı'ndaki köprüdeki ihmal binlerce insanının hayatını tehlikeye atıyor. Köprü kolonları bakımsızlıktan çökmek üzere ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi.

Her gün binlerce araç üzerinden geçerken vatandaşlar da altından geçmeye devam ediyor. Köprü artık yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Dört bir tarafı çürümüş durumda.

Alt geçit adeta çürümeye terk edilmiş durumda. Betonların büyük bir ölçüde döküldüğü ve demirlerin sarktığı görülüyor.

Çürümeye terk edilen köprünün üstünde CHP'li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin "16 milyon için çalışıyoruz" yazılı pankartı ise bu kadarına pes dedirtti.

Hemen altında böyle bir görüntü olması tepki çekiyor. Vatandaşlar "bu panoyu buraya asma sürecine verdikleri zahmeti keşke köprüye verseler" diye tepki gösteriyor.