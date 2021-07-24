İstanbul Şile'de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan görüntüler... Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Şile açıklarında akşam saatlerinde hortum çıktı.

Denizde oluşan ve bir süre ilerleyen hortum, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen hortum, bir süre devam ettikten sonra gözden kayboldu.