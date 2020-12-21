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Son dakika | İstanbul koronavirüs haritasında son durum ne?
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası | İstanbul'da kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı etkisini göstermeye başladı. Hızla artan vaka sayılarında ciddi yavaşlamalar görüldü. Kısıtlama öncesi kırmızıyla kaplanan birçok ilçe, şimdilerde yeşile dönmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.