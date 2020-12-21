21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika | İstanbul koronavirüs haritasında son durum ne?

Son dakika | İstanbul koronavirüs haritasında son durum ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2020 11:31
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası | İstanbul'da kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı etkisini göstermeye başladı. Hızla artan vaka sayılarında ciddi yavaşlamalar görüldü. Kısıtlama öncesi kırmızıyla kaplanan birçok ilçe, şimdilerde yeşile dönmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
İstanbul koronavirüs haritasında son durum ne?
İstanbul koronavirüs haritasında son durum ne?
Yolcu uçağında kaos! Kovid-19'lu hasta...
Yolcu uçağında kaos! Kovid-19'lu hasta...
Mustafa Özbay'ın 2 yeğeni de tutuklandı
Mustafa Özbay'ın 2 yeğeni de tutuklandı
Ünlü rapçi ölümden döndü
Ünlü rapçi ölümden döndü
Yılbaşı çiçeği kokina tezgahlarda
Yılbaşı çiçeği kokina tezgahlarda
Mutasyon geçirmiş koronavirüse rastlandı
"Mutasyon geçirmiş koronavirüse rastlandı"
Başkan Erdoğan'ın yeğeni vefat etti
Başkan Erdoğan'ın yeğeni vefat etti
Teşkilatçı kurye bu kez bekçiye saldırdı
"Teşkilatçı kurye" bu kez bekçiye saldırdı
70 koyunu telef olan aileye 120 koyun hediye edildi
70 koyunu telef olan aileye 120 koyun hediye edildi
6 katlı Emniyet Müdürlüğü binası böyle yıkıldı
6 katlı Emniyet Müdürlüğü binası böyle yıkıldı
20 Aralık verileri açıkladı! 246 kişi hayatını kaybetti
20 Aralık verileri açıkladı! 246 kişi hayatını kaybetti
Mutasyon aşıyı etkisiz hale getirir mi?
Mutasyon aşıyı etkisiz hale getirir mi?
Daha Fazla Video Göster