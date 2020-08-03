İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu arttı | Osmangazi Köprüsü ve Dilovası'nda son durum nasıl?

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı için İstanbul dışını tercih eden tatilciler bayramın son günüyle birlikte dönüşe başladı. TEM'de İstanbul istikametinde yoğunluğun arttığı belirten A Haber muhabiri Hakan Süer, 90 dakikalık süren yolculuğun 3-4 saatte tamamlandığını, Osmangazi Köprüsü ve Dilovası'nda kısmet yoğunluk yaşandığını, henüz dönüş yoluna çıkmamış sürücülerin ise Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanmalarını tavsiye etti. İşte İstanbul'a dönüş yolunda son durum...