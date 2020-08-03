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İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu arttı | Osmangazi Köprüsü ve Dilovası'nda son durum nasıl?

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Giriş: 03.08.2020 17:18
Güncelleme:03.08.2020 17:24
Son dakika haberleri... Kurban Bayramı için İstanbul dışını tercih eden tatilciler bayramın son günüyle birlikte dönüşe başladı. TEM'de İstanbul istikametinde yoğunluğun arttığı belirten A Haber muhabiri Hakan Süer, 90 dakikalık süren yolculuğun 3-4 saatte tamamlandığını, Osmangazi Köprüsü ve Dilovası'nda kısmet yoğunluk yaşandığını, henüz dönüş yoluna çıkmamış sürücülerin ise Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanmalarını tavsiye etti. İşte İstanbul'a dönüş yolunda son durum...
İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu arttı
İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu arttı
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