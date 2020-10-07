Son dakika: İstanbul için dolu alarmı! Meteoroloji saat verdi

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınlayarak dolu uyarısı yaptı. Öte yandan vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım uyarısında bulunuldu. Marmara’da yağışlar nerede bekleniyor? İstanbul’da yeniden süper hücre oluşabilir mi? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Analiz ve Hava Tahminleri Şube Müdürü Yüksel Yağan cevapladı.