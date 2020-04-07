- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika! İstanbul Esenyurt'taki binanın patlama anı kamerada |Video
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Binada gerçekleşen patlama sonrası duvarların yıkıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Binanın patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde patlamanın gerçekleştiği daireden büyük bir basınçlı alev topunun fırladığı görülüyor. İşte o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.