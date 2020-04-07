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07.04.2020

Son dakika! İstanbul Esenyurt'taki binanın patlama anı kamerada |Video

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Binada gerçekleşen patlama sonrası duvarların yıkıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Binanın patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde patlamanın gerçekleştiği daireden büyük bir basınçlı alev topunun fırladığı görülüyor. İşte o anlar...

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