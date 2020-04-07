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Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta patlama! A Haber muhabiri son durumu aktardı |Video
Son dakika haberi; İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Görgü tanıklarını verdiği bilgiye göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik çok sayıda yaralının olduğunu ve şu anda kadar herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.
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