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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın |Video

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29.04.2020
Son dakika haberi... Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.

Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbulda korkutan yangın İSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'taki endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.

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