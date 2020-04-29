Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın |Video

Son dakika haberi... Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.

Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'taki endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.