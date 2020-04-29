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İstanbul'da korkutan yangın

Son dakika haberi... Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 08:51
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İstanbul'da korkutan yangın

Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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İstanbul'da korkutan yangın

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'taki endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

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İstanbul'da korkutan yangın

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da korkutan yangın

Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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İstanbul'da korkutan yangın

Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.