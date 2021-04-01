Son dakika: İstanbul Boğazı’nda gemi kazası! Son gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda bir gemi arızalandı. Arızalanan gemiye Kıyı Emniyeti ekipleri 5 bot ile gemiye müdahale etti. Rusya’dan İngiltere’ye giden yük gemisi Boğaz’da demirledi. Gemi kontrollerin ardından Ahırkapı’ya çekilecek. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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