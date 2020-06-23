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Son dakika: İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı |Video
Son dakika haberi; Meteoroloji Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı vermişti. Uyarının ardından İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı. O anlar köprüden geçen araç içindeki bir kişi tarafından böyle görüntülendi.
Son dakika haberi; Meteoroloji Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı vermişti. Uyarının ardından İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı. O anlar köprüden geçen araç içindeki bir kişi tarafından böyle görüntülendi.