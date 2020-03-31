31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
31.03.2020

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda 1,5 milyon liralık şok uyuşturucu operasyonu | VİDEO

İstanbul Beyoğlu'nda, düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Şok baskında, 20 kilogram toz esrar, 5 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 paket toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliç Polis Merkezi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişiyi bir süre önce fiziki takibe aldı. Takibe aldıkları kişinin otomobille mahalle aralarında uyuşturucu madde sattığını tespit eden polisler, şüpheliyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Sorguya alınan 'torbacı' diye tabir edilen kişi, polise aynı bölgede satış yapan bir başka arkadaşının ismini verdi. Polis, diğer torbacıyı da gözaltına aldı.



ÇAPRAZ SORGUDA 3 İSİM...

Torbacılar yapılan çapraz sorgulamada, uyuşturucu maddeyi tedarik ettikleri 3'üncü bir kişinin ismini verdi. Haliç Polis Merkezi Amirliğine bağlı polis ekipleri, adresini tespit ettikleri tedarikçiyi bir süre takip etti.

Savcılıktan alınan arama kararının ardından, tedarikçinin evine şok baskın düzenlendi.

Baskında, 1,5 Milyon lira değerinde olduğu tespit edilen, 20 kilogram toz esrar, 5 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 paket toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi sorguya alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da şok operasyon!
İstanbul'da şok operasyon!
Koronaya Karadeniz usulü çözüm!
Koronaya Karadeniz usulü çözüm!
Çin duyurdu! İşte virüsün yeni belirtisi
Çin duyurdu! İşte virüsün yeni belirtisi
Mehmetçikten duygulandıran yardım!
Mehmetçikten duygulandıran yardım!
Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması
Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Ünlü futbolcu evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
İzmir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
İzmir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Evden çıkanlar şoke etti
Evden çıkanlar şoke etti
Görüntüler İstanbul'dan! İnanılır gibi değil
Görüntüler İstanbul'dan! İnanılır gibi değil
Otobüste 'korona' isyanı! CİMER'e şikayet etti
Otobüste 'korona' isyanı! CİMER'e şikayet etti
Yağmur sonrası dikkat çeken görüntü
Yağmur sonrası dikkat çeken görüntü
Daha Fazla Video Göster