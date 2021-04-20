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Son dakika | Hurda otomobil üstü açık lüks otomobile döndü

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Giriş: 20.04.2021 12:00
Son dakika haberi...Elazığ'da 1992 model hurda bir otomobili 5 bin TL'ye alan Halis Yıldız, işlerinden arta kalan zaman içerisinde 10 bin TL masraf ederek üstü açık lüks bir araca çevirdi.

Araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, bir sene önce 1992 model Tofaş-Şahin marka hurda aracı 5 bin liraya satın aldı. Yıldız, bir sene içerisinde boş zamanlarında aracın orijinal parçalarını bozmadan yürür vaziyete getirdi. Ardından otomobilin üstünü kesen, koltuklarını döşeyip boyayan Yıldız, 10 bin lira masraf ettiği aracı görenlerin şaşkınlıkla baktığı lüks bir otomobile çevirdi. Zevk için böyle bir çalışma yaptığını aktaran Yıldız, hiç bir şekilde satış yapmayı düşünmediğini, kapının önüne koyacağını isteyenin gelin arabası bile yapabileceğini aktardı.

Aracın 92 model olduğunu anımsatan Halis Yıldız, "Yaklaşık bir yıl önce hurdadan aldım. Bir yılda boş zamanlarımızda uğraşa uğraşa bu duruma getirdik. Daha yapacağımız çok şey var. Eksiklerimiz var. Üstü tende yapılacak, jantlar yapılacak. Güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Ortaya güzel bir eser çıktı. Önce üst tarafı kestik. Arabayı komple soyduk. Motorunu, şanzımanını aldık, çürüklerini yaptık kaynattık. Ondan sonra topladık. Bayağı bir emek verdik. Bunu 5 bin liraya almıştım. 10 bin lira da harcadım. Hurdalardan böyle bir şeyler alıp yapmayı seviyorum. Bu şehre bir katma değer katmak istiyoruz. Gaziantep'in Mennan ustası nasıl varsa Elazığ'ın da bir ustası olsun" dedi.

İSTEYEN FOTOĞRAF ÇEKTİRSİN İSTEYEN GELİN ARABASI YAPSIN
Bu işi para için yapmadığını hatta otomobiline 700 bin TL bile verseler satmayacağını aktaran Yıldız, "Bende öncelik iştir. Biz de bir şeyler yapabiliriz. Hep gözümüz başkalarında kaldı. Biraz biz yapalım. Tam toparlayınca kapının önüne atacağım. Vatandaşlar fotoğraf çektirsin, gelin arabası olsun, sürsünler. Yakında çiçek Abbas var, oda çıkacak. Başka araçlarımız var. Bu memlekete bir şeyler yapmak istiyoruz. Sanayi, üniversite, bilgi ve emeği birleştirsek çok şeyler olur" diye konuştu.

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