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Son dakika: Hatay'daki orman yangını 4. gününde! Yangın kasıtlı mı çıkarıldı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 08.09.2020 10:19
Güncelleme:08.09.2020 10:22
Son dakika haberi... Hatay’daki ormanlar Cumartesi gününden bu yana yanıyor. Yangınlara müdahale 4. gününde de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, son durumu A Haber’e anlattı.

Son dakika haberi... Hatay'daki ormanlar Cumartesi gününden bu yana yanıyor. Yangınlara müdahale 4. gününde de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, son durumu A Haber'e anlattı.

YANGIN KASITLI MI ÇIKARILDI?

Bakan Pakdemirli yangınla ilgili "Arazi şartları çok zorlu ve çetin. Burada yangını söndürmekten çok yangına ulaşabilmek için yol nereden açarız hesabı yapıyor arkadaşlar. Şu an itibariyle yangın kütlesi oldukça küçüldü. Ama hala giremediğimiz noktalar var. Bunların bir kısmına personelin güvenliğinden dolayı girmedik. Bir kısmına da koşullardan dolayı girilmedi. Burası da onlardan bir tanesi. Yangının bütün çıkış sebeplerini ve gidişatına baktığımız zaman bizim arkadaşlar bu yangında kasıt olma ihtimalini kasıt olmama ihtimaline göre daha fazla görüyorlar. Valiliğimiz çalışıyor. Bu konuyla ilgili bulgu olduktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hataydaki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı SON DAKİKA: HATAY'DAKİ ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

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