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Fon vurgununa dev operasyon
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Fon vurgununa dev operasyon

Fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme! 15 şüpheli gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 15 şüpheli gözaltına alındı
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Fon soruşturmasında yeni gelişme! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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