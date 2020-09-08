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Son dakika: Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Son dakika haberine göre 'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı. Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.

Son dakika: Hataydaki orman yangını 4. gününde SON DAKİKA: HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 4. GÜNÜNDE

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

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