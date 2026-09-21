Yunanistan'da panik: Atina, Türkiye'nin tatbikatına karşı harekete geçti

Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de başlattığı Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Yunanistan'da gündem oldu. 20-25 Eylül tarihleri arasında planlanan tatbikata 100 geminin katılacağı belirtilirken, Yunan basınında Atina'nın Türk deniz unsurlarını izlemek amacıyla deniz kuvvetlerine bağlı unsurlarını, denizaltılarını ve gözetleme araçlarını kritik bölgelere yönlendirdiği yönünde haberler yer aldı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.