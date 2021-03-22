22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika | Hastanede kumar partisi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika | Hastanede kumar partisi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2021 12:31
Güncelleme:22.03.2021 12:32
Eskişehir’de bir kamu hastanesinde aralarında doktor, sağlık memuru ve güvenlik görevlisi bulunan personelin, acil servisteki ofiste iskambil kağıdıyla ‘kumar’ oynadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, personelin daha önce de aynı ofiste defalarca kumar oynadığını gözler önüne serdi.

Eskişehir'de kamuya ait bir hastanede geçen Ocak ayında aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının bulunduğu personelin, acil servisteki ofiste kumar oynadığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, personelin iskambil kağıtlarıyla oynadığı görülürken, Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıp, 5 kişiyi açığa aldı. Soruşturma sürerken, açığa alınan personelin görevine döndüğü öğrenildi.

Öte yandan soruşturma dosyasına da giren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hakkında soruşturma yürütülen personelin farklı zamanlarda a aynı ofiste iskambil kağıdıyla oyun oynadığı, bu sırada hastane girişindeki danışma ve acil servisin boş olduğu yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 haftadır zirvede! Samsun'da sokaklar doldu taştı
3 haftadır zirvede! Samsun'da sokaklar doldu taştı
Kovancılar katliamının 31.yılı
Kovancılar katliamının 31.yılı
İzmir'de isyan ettiren görüntü
İzmir'de isyan ettiren görüntü
Çocuk kavgasına anne tokadı
Çocuk kavgasına "anne" tokadı
Haramidere'de korkutan manzara
Haramidere'de korkutan manzara
Hastanede kumar partisi! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hastanede kumar partisi! Yeni görüntüler ortaya çıktı
TBMM bahçesine yıldırım düştü!
TBMM bahçesine yıldırım düştü!
Dünyada ilk! İstanbul'da açıldı
Dünyada ilk! İstanbul'da açıldı
Sedef hastalığını bitiriyor!
Sedef hastalığını bitiriyor!
İstanbul'da günde 5 bin 700 vaka!
İstanbul'da günde 5 bin 700 vaka!
Sığınmacı nasıl hayatta kaldığını anlattı
Sığınmacı nasıl hayatta kaldığını anlattı
Bakan Koca'dan iş yerleri için maske uyarısı
Bakan Koca'dan iş yerleri için maske uyarısı
Daha Fazla Video Göster