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Son dakika: Hastanede dehşet: Tomografi odasını birbirine kattılar!

DHA
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Giriş: 12.02.2022 10:30
Son dakika haberine göre Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı, arkadaşıyla milyon liralık cihazların bulunduğu tomografi odasını birbirine kattı. Sağlık çalışanları kendilerini camlı odaya kilitledi. Bir cihazın zarar gördüğü, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, sağlık çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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Tomografi odasını birbirine kattılar!
Tomografi odasını birbirine kattılar!
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