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Son dakika: Hakkari'de zırhlı polis aracı devrildi: 2 şehit

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Giriş: 10.08.2020 09:05
Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

Zırhlı polis aracı devrildi: 2 şehit
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 şehit
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