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16.04.2020

Son dakika: Hafta sonu (17-19 Nisan) sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı! İşte detaylar |Video

Son dakika haberi; İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.

İŞTE HİZMET VERECEK YERLER

Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından alınan kararları duyurmuştu. Erdoğan, "31 ilimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tedbirlerinizi ona göre alın. Buradan duyuruyorum" demişti.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta sonu da uygulanmıştı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı pazar gecesi 24.00'te sona ermişti. İçişleri Bakanlığı talimatı ile kararlara uymayanlara 3 bin 156 TL para cezası kesilmişti.

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