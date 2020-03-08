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Son dakika haberi... Yalova'daki son deprem İstanbul'da da hissedildi |Video izle
Son dakika haberi... Yalova'daki son deprem İstanbul'da da hissedildi. Merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen depremde sokaklara dökülen Yalovalılar korku dolu o anları anlattı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21'de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova'da kuvvetli hissedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi. Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular.
17 Ağustos Marmara Depremi'ni de yaşayan Yalova'da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.
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