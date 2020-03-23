TRT EBA TV canlı izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise yayın akışı ders programı |Video

Uzaktan eğitim süreci başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini alabilecekler. TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. EBA TV üzerinden dersler 20'şer dakika olacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı verilecek. Peki, TRT EBA TV frekans bilgileri neler? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Uzaktantan eğitimde ilk ders zili çaldı. Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.

Uzaktan eğitim süreci başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini alabilecekler. TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. EBA TV üzerinden dersler 20'şer dakika olacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı verilecek. Peki, TRT EBA TV frekans bilgileri neler? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, A Haber ekranlarında velilere tavsiyelerde bulundu ve uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bilgiler verdi.

EBA TV NASIL İZLENİR?

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN