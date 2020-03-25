Sosyal medyada büyük tehlike! WhatsApp mesajlarına dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı |Video

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde sosyal medyada paylaşılan asılsız ve yanlış bilgileri yayanları büyük bir tehlike bekliyor. Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarında asılsız bilgiler ve video yayanları uzmanlar uyarıyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırık,"Dezenformasyon ve manipülasyonla birlikte korku ve panik atmosferini oluşturuyorlar. Devlete zarar vermek amaçlanıyor" ifadelerini kullanarak sosyal medya teröristlerini uyardı.