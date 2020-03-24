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24.03.2020

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma |Video

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma açıldı Provokatif paylaşım yapan 1748 hesap hakkında işlem başlatıldı. Detaylar A Haber ekranlarında...
Ayşenur Arslan ve Enver Ayseverden skandal koronavirüs paylaşımı! Savcılık soruşturma başlattı AYŞENUR ARSLAN VE ENVER AYSEVER'DEN SKANDAL KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI! SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ayşenur Arslan ve Enver Ayseverden skandal koronavirüs paylaşımı! Savcılık soruşturma başlattı |Video AYŞENUR ARSLAN VE ENVER AYSEVER'DEN SKANDAL KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI! SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI |VİDEO

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