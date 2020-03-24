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Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma |Video
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma açıldı Provokatif paylaşım yapan 1748 hesap hakkında işlem başlatıldı. Detaylar A Haber ekranlarında...
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