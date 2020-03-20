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20.03.2020

Ayşenur Arslan ve Enver Aysever'den skandal koronavirüs paylaşımı! Savcılık soruşturma başlattı |Video

Ayşenur Arslan ve Enver Aysever gazetecilik kisvesi altında yaptıkları her paylaşım her yorumda heybelerinde daima tuttukları nefret ve kin ile hareket etmeye devam ediyor. Üstelik koronavirüs gibi 7 milyarı aşkın insanı tehdit eden bir salgında bile içlerindeki zehri kusmaktan geri durmadılar. Aysever'in paylaşımıyla ilgili savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Ayşenur Arslan ve Enver Ayseverden skandal koronavirüs paylaşımı! Savcılık soruşturma başlattı AYŞENUR ARSLAN VE ENVER AYSEVER'DEN SKANDAL KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI! SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

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