Ayşenur Arslan ve Enver Aysever'den skandal koronavirüs paylaşımı! Savcılık soruşturma başlattı |Video

Ayşenur Arslan ve Enver Aysever gazetecilik kisvesi altında yaptıkları her paylaşım her yorumda heybelerinde daima tuttukları nefret ve kin ile hareket etmeye devam ediyor. Üstelik koronavirüs gibi 7 milyarı aşkın insanı tehdit eden bir salgında bile içlerindeki zehri kusmaktan geri durmadılar. Aysever'in paylaşımıyla ilgili savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.