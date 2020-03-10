Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak yağış bekleniyor mu? 10 Mart Salı hava durumu |Video

10 Mart 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. 10 Mart 2020 Salı hava durumu tahminleri A Haber ekranlarında...