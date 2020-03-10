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10.03.2020

Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Başkan Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayımlanabileceğini söyledi. Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını da belirten Koca, ''Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. '' ifadesini kullandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

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