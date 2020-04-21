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21.04.2020

Son dakika haberi... Koronavirüse (corona virüse) karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 4 nefes egzersizi |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs ile birlikte artan önlemelerin yanı sıra tedavi süreçleri ve yöntemleri hakkında da gelişmeler devam ediyor. Uzmanlar doğru nefes alımının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 4 nefes egzersizi...

Koronavirüs ile birlikte artan önlemelerin yanı sıra tedavi süreçleri ve yöntemleri hakkında da gelişmeler devam ediyor. Uzmanlar doğru nefes alımının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 4 nefes egzersizi...

NEFES ALIN DUDAKLARI BÜZEREK VERİN

*Rahat bir pozisyonda yavaş bir şekilde burundan 2-3 saniyede nefes alın

*Dudakları büzerek ağızdan 5-6 saniye içinde bu nefesi verin

*Nefesiniz kesilene kadar üflemeyi sürdürün

ELİNİZ KARNINIZDA NEFES ALIN KARNINIZA HAFİFÇE BASARAK VERİN

*'Diafragmatik solunum'da kendinize rahat bir pozisyon seçin

*Bir elinizi göğüs kafesinin bir elinizi de karnınızın üzerine yerleştirip, burnunuzdan 2-3 saniye boyunca nefes alın

*Yavaş ve derin bir nefes alın ve kontrollü olarak verin

SOLUNUM EGZERSİZİYLE CİĞERİNİZİ KORUYUN

*Eller kaburgada yanlarda rahatça oturun

*Burundan derin nefes alın, göğüs kafesinin genişlediğini hissedin

*Nefesinizi 5 saniye boyunca tutun

*Burundan yavaşça ve derin bir şekilde verin

DERİN NEFES ALIN 3 KERE ÖKSÜREREK VERİN

*Rahat bir pozisyonda oturun

*Ağızdan normalde aldığımızdan daha derin bir nefes alın

*Nefesinizi 3 kerede güçlü bir şekilde öksürerek verin

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