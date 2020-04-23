Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili’de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu. Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi , akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.

KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA

Görüntülerde , akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken , akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor. Kuşların zararsız olduğuna ve sadece evcil hayvanlarıyla oynamak istediğine inanan ve onlar için balkonuna su bırakan Leonardi , "Akbabalar şu anda buraya çok fazla geliyor ama özellikle sosyal izolasyondan beri kesinlikle daha sık geleceklerdir" dedi. Öte yandan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bazı ülkelerin kentlerinde ıssızlaşan sokaklara vahşi hayvan ve kuşların çıktığı görülüyor