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Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü |Video

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23.04.2020
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili’de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu. Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi , akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.

Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü KORONAVİRÜS ONLARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ! AKBABALAR EVCİL KÖPEKLERE ÜŞÜŞTÜ

KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA

Görüntülerde , akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken , akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor. Kuşların zararsız olduğuna ve sadece evcil hayvanlarıyla oynamak istediğine inanan ve onlar için balkonuna su bırakan Leonardi , "Akbabalar şu anda buraya çok fazla geliyor ama özellikle sosyal izolasyondan beri kesinlikle daha sık geleceklerdir" dedi. Öte yandan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bazı ülkelerin kentlerinde ıssızlaşan sokaklara vahşi hayvan ve kuşların çıktığı görülüyor

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