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Kayalıklardan düşen balıkçı kurtarıldı! Yaralı balıkçının imdadına ekipler yetişti
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kayalıklardan düşen balıkçı kurtarıldı! Yaralı balıkçının imdadına ekipler yetişti

Hatay'da balık tutmaya giden amatör bir balıkçı, kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı balıkçının imdadına ekipler yetişti.

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