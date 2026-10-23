Zonguldak'taki maden faciasında 2 can kaybı, 5 yaralı! Bakan Memişoğlu: 5 yaralıdan birinin durumu ağır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, hastanelerde tedavilerin sürdüğünü bildirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, sağlık ekiplerinin bölgede teyakkuz hâlinde olduğunu ve süreci yakından takip ettiğini vurguladı.