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09.04.2020

Kayseri'de koronavirüs paniği! Binalara giren kadın elindeki kimyasalı sürdü |Video

Kayseri'de, kimliği belirsiz kadının 12 katlı apartmanın girişinde zil ve asansör tuşlarına sürdüğü kimyasal madde, koronavirüs tedirginliğe neden oldu. Apartman dezenfekte edilirken, polis güvenlik kamerasına yansıyan kadını bulmak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman görevlisi Baki Türkoğlu, market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri kimyasal bir madde sürüldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu, bunun üzerine polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, söz konusu maddeden incelenmek üzere numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi. Kimyasal maddenin bulaştırıldığı yerler özellikle temizlendi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kadını bulmak için çalışma başlattı.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇOK KORKTUK'
Baki Türkoğlu, market dönüşünde durumu fark ettiğini söyleyerek, "Bina giriş zili, asansör tuşları, tutma alanları hep bu şekil sürülmüş olduğunu gördüm. Bina güvenlik kameralarını incelediğimde 16.00 sıralarında siyah pardösülü, yüzü maskeli bir kadının elinde poşetle binaya geldiği, binanın girişinden itibaren poşet içindeki şeyleri halıya, asansör tuşlarına, asansör içlerine sürdüğünü gördüm. Durumu apartmanın başkanına söyledim. O da polis çağırmamı söyledi. Polis inceleme yaptı ve sürülen şeylerden numune aldı. Koronavirüs nedeniyle çok korktuk. Bina olarak tedirgin olduk. Kadın kesinlikle bina sakini değil" ifadelerini kullandı.

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