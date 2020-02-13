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13.02.2020

İzmir’de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı |Video

İzmir’in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar ambulanslar aracılığıyla hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Bergama-Kozak yolu meydana geldi. İddiaya göre, 35 F 9896 plakalı kamyon ile işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü yolda seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar ambulanslar aracılığıyla hastaneye sevk edildi.

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