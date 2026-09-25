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Emlak alım satımında yeni kurallar geliyor: Birden fazla emlakçıya yetki verilmeyecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emlak alım satımında yeni kurallar geliyor: Birden fazla emlakçıya yetki verilmeyecek

Taşınmaz alım satımında yeni dönem başlıyor. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının ilan vermesinin önüne geçilerek tek yetkili emlakçı modeline geçilmesi planlanıyor. Gayrimenkul danışmanı Olcay Selvi, düzenlemenin ilan kirliliğini azaltacağını ve fiyat istikrarını destekleyeceğini belirtti. Yabancı, kooperatif hisseli ve tapusuz taşınmaz ilanları da daha sıkı denetlenecek.

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