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İşte en net koronavirüs (corona virüs) belirtisi! Korona olduğunuzu nasıl anlarsınız? |Video
Dünyaya kabus gibi yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını hastalığının belirtileri neler? Koronavirüse yakalandığınızı nasıl anlarsınız? Koronavirüsle benzer semtpromlar gösteren diğer üst yolunum solu hastalıkları neler? Koronavirüs belirtilerinin bu hastalıkların belirtilerinden farkları neler? İşte en net koronavirüs belirtileri...
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