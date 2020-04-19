İşte en net koronavirüs (corona virüs) belirtisi! Korona olduğunuzu nasıl anlarsınız? |Video

Dünyaya kabus gibi yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını hastalığının belirtileri neler? Koronavirüse yakalandığınızı nasıl anlarsınız? Koronavirüsle benzer semtpromlar gösteren diğer üst yolunum solu hastalıkları neler? Koronavirüs belirtilerinin bu hastalıkların belirtilerinden farkları neler? İşte en net koronavirüs belirtileri...