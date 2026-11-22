Serdar Adalı'dan MHK'ya sert tepki! "Bu işi yine bulandırmaya çalışıyorlar"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor'u 4-2 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MHK'daki iki kişinin hakemlere müdahale etmeye ve onları yönlendirmeye çalıştığını öne süren Adalı, "Bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar bıraksınlar, hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler." dedi. Tartışmalı ofsayt pozisyonuna da değinen Adalı, yabancı VAR hakeminin çözüm olmadığını belirterek Türk hakemlerine güvendiğini vurguladı. Avrupa Ligi ve Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Adalı, Avrupa'da galip gelerek takımlarının konumunu güçlendirmek istediklerini ifade etti.