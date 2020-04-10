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Fransızlar duyurdu! İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi
Koronavirü (Covid-19) salgını dünyada can kayıplarına neden olmaya devam ederken hastalığın belirtileri de merak edilip araştırılıyor. Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği, koronavirüsün yeni belirtilerini ortaya çıkardı. İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 20:53Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 20:57