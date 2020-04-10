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Fransızlar duyurdu! İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi

Koronavirü (Covid-19) salgını dünyada can kayıplarına neden olmaya devam ederken hastalığın belirtileri de merak edilip araştırılıyor. Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği, koronavirüsün yeni belirtilerini ortaya çıkardı. İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 20:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 20:57
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Fransızlar duyurdu! İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi

Koronavirü (Covid-19) salgını dünyada can kayıplarına neden olmaya devam ederken hastalığın belirtileri de merak edilip araştırılıyor. Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği, koronavirüsün yeni belirtilerini ortaya çıkardı. İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi...

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Fransızlar duyurdu! İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi

Fransız dermatologlar yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalık belirtileri arasında sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları olabileceğini duyurdu. Habere göre SNDV, Covid-19'la ilişkili cilt rahatsızlıkları arasında psödo (sahte) soğuk yanığı, ürtiker (kurdeşen) ve geçmeyen kızarıklıkları saydı.

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Fransızlar duyurdu! İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi

En sık rastlanan koronavirüs belirtileri arasında ateş, halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı gösteriliyor. Ancak bu belirtiler yeni tip koronavirüsü doğrulamak için yeterli değil. Kesin tanı için test yapılması gerekiyor.

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Fransızlar duyurdu! İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi

ANİ TAT VE KOKU DEĞİŞİKLİĞİ DE GÖRÜLÜYOR

Doktorlar ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu. ABD'de bir hastanın Covid-19 nedeniyle nadir bir beyin hastalığı geliştirmiş olabileceği belirtilmiş, dünya genelinde birçok doktor da bazı Covid-19 hastalarında ani koku ve tat körlüğü yaşandığını aktarmıştı.

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Fransızlar duyurdu! İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi

UZMANLAR BİR DİZİ CİLT RAHATSIZLIKLARINI RAPOR ETTİ

Fransız basınının aktardığını habere göre, henüz bir bilimsel çalışmayla desteklenmese de Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği (SNDV) Covid-19 hastalığı belirtisi olabilecek bir dizi cilt rahatsızlığı rapor etti.