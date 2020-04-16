Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere; kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi şikayetlerin dışında grip benzeri semptomları bulunan koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. Virüs bazı kişilerde grip gibi belirtiler gösterse de bazı kişilerde daha farklı semptomlarla kendini gösteriyor. Son olarak konuşma bozukluğu ve beyindeki sinir hücrelerine verdiği hasar olarak kendini gösteren koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi.