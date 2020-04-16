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Haberler Galeri Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere; kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi şikayetlerin dışında grip benzeri semptomları bulunan koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. Virüs bazı kişilerde grip gibi belirtiler gösterse de bazı kişilerde daha farklı semptomlarla kendini gösteriyor. Son olarak konuşma bozukluğu ve beyindeki sinir hücrelerine verdiği hasar olarak kendini gösteren koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 07:48
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Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

Her geçen gün can almaya devam eden Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri geliyor. Koronavirüs belirtilerine gün geçtikçe yenisi ekleniyor. Kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi semptomlarla ortaya çıkan belirtilerin dışında yeni belirtiler de ortaya çıktı.

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Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

KORONA VİRÜS BELİRTİLERİNE YENİSİ EKLENDİ!

Korona virüs belirtileri sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Herkesin bildiği üzere; kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, koku ve tat alma duyusunda eksiklik olduğu bilinirken son olarak konuşma bozukluğu ve beyindeki sinir hücrelerine de sıçradığı ortaya çıkmıştı.

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Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

Edinilen son dakika bilgisine göre; ayaklardaki morarma ve çeşitli lezyonların corona belirtisi olabileceği ortaya çıktı. Yeni semptomlar her geçen gün artıyor. Öncelik olarak çocuklarda ve gençlerde görülen bu yeni belirtilere dikkat çeken uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor.

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Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, İspanya'daki doktorlar, ayaklardaki morarma ve çeşitli lezyonların koronavirüs belirtisi olabileceğinden şüpheleniyor.

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Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Corona virüs belirtileri nelerdir?

ÇOCUK VE GENÇLERDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR SONUCU YAPILAN TESTLER "POZİTİF" ÇIKTI

Ayaklarında morluk ve suçiçeği benzeri yaralar olan hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu yeni semptomun öncelikle çocuklarda ve gençlerde görüldüğü uyarısında bulundu.