İstanbul'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! 4 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Trafik kurallarının ihlal edildiği kazada 4 kişi yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beşiktaş'ta da bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Her iki ilçede meydana gelen kazaların görüntüleri, trafikte yaşanan tehlikeli anları gözler önüne serdi.