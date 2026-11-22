Yerli ilaçta büyük atılım! 185 ülkeye 2,5 milyar dolarlık ihracat

Sağlık Bakanlığı, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 92'si yerli üretimle karşılanırken geçen yıl 185 ülkeye 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yerli ilaçların dünya pazarındaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ederken yerli kanser ilacı geliştirilmesi için de süreç başlatıldı.