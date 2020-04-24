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Davulcular sokakları inletti! Koronavirüs Ramazan manilerinin konusu oldu |Video

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24.04.2020
Türkiye koronovirüs (Covid-19) nedeniyle bu Ramazan Ayı'na sokağa çıkma yasağıyla girdi. Ramazanın ilk sahuruna vatandaşları her zaman olduğu gibi ramazan davulcuları uyandırdı. Ancak, koronavirüs Ramazan manilerini de etkiledi.

Ramazan Ayı'na Türkiye, koronovirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağıyla girdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen gelenek bozulmadı. Ramazan davulcuları bu yılda, vatandaşları ilk sahura kaldırdı. Ramazan davulcularının manilerine ise bu yıl koronavirüs damga vurdu.

Davulcular sokakları inletti! Koronavirüs Ramazan manilerinin konusu oldu DAVULCULAR SOKAKLARI İNLETTİ! KORONAVİRÜS RAMAZAN MANİLERİNİN KONUSU OLDU

KORONAVİRÜS RAMAZAN MANİLERİNE KONU OLDU
Zeytinburnu'nda üçerli gruplar halinde sokakları gezen davulcular, vatandaşları maniler ve ilahilerle sahura kaldırdı. Her yıl sokaklarda yankılanan manilere bu sene koronavirüs damga vurdu. Maniyi seslendiren davulcular bu yıl, "Ne uyursun? Ne uyursun? Bu uykuda ne bulursun? Al abdesti, kıl namazı. Belki koronodan kurtulursun" diye okudu.

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