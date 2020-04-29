29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Güney Kore'de bir şantiyede yangın: 36 işçi öldü

Güney Kore'de bir şantiyede yangın: 36 işçi öldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.04.2020
Son dakika haberi... Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında 36 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı. Alevler yerel saatle 18.40 civarında söndürülürken, yangın esnasında şantiyede çalıştığı sanılan 78 kişinin bir kısmının nerede olduğu teyit edilmediği için ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gyeonggi'nin Icheon kentindeki bir antrepo şantiyesinde yerel saatle 13.30 civarında yangın çıktı.

Son dakika haberi... Güney Korede yangın faciası: Ölü sayısı artıyor SON DAKİKA HABERİ... GÜNEY KORE'DE YANGIN FACİASI: ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Yetkililer, işçilerin bodrum katında çalıştığı esnada kolayca tutuşabilen bir kimyasal olan ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanıldığı sırada meydana gelen bir patlamanın yangına yol açmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Yangında 36 işçinin hayatını kaybettiğini, 10 işçinin yaralandığını aktaran itfaiye yetkilileri, işçilerin hızla yayılan alevler nedeniyle kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

Başbakan Chung Sye-kyun, yetkililere arama kurtarma çalışmaları için tüm kaynakların yönlendirilmesi talimatı verdi.

Alevler yerel saatle 18.40 civarında söndürülürken, yangın esnasında şantiyede çalıştığı sanılan 78 kişinin bir kısmının nerede olduğu teyit edilmediği için ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trafikte şoke eden görüntü!
Trafikte şoke eden görüntü!
Korona testi tartışması! Ciple hastaneye girdi
Korona testi tartışması! Ciple hastaneye girdi
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Defne'nin bayrak sevgisi! Gözyaşlarını tutamadı
Defne'nin bayrak sevgisi! Gözyaşlarını tutamadı
İstanbul evde kalmıyor! Dikkat çeken rakamlar
İstanbul evde kalmıyor! Dikkat çeken rakamlar
Skandal parti! İfadeler ortaya çıktı
Skandal parti! İfadeler ortaya çıktı
Polis böyle çıkardı! Ceset bulundu
Polis böyle çıkardı! Ceset bulundu
Kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Hurmadaki zehre dikkat!
Hurmadaki zehre dikkat!
Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
Fransa'da beyin ölümü gerçekleşti denilmişti!
Fransa'da "beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti!
Türk kökenli polis ABD'deki son durumu anlattı
Türk kökenli polis ABD'deki son durumu anlattı
Daha Fazla Video Göster