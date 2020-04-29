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Haberler Galeri Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Son dakika haberi... Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında 36 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı. Alevler yerel saatle 18.40 civarında söndürülürken, yangın esnasında şantiyede çalıştığı sanılan 78 kişinin bir kısmının nerede olduğu teyit edilmediği için ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:39
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Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gyeonggi'nin Icheon kentindeki bir antrepo şantiyesinde yerel saatle 13.30 civarında yangın çıktı.

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Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Yetkililer, işçilerin bodrum katında çalıştığı esnada kolayca tutuşabilen bir kimyasal olan ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanıldığı sırada meydana gelen bir patlamanın yangına yol açmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

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Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Yangında 36 işçinin hayatını kaybettiğini, 10 işçinin yaralandığını aktaran itfaiye yetkilileri, işçilerin hızla yayılan alevler nedeniyle kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

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Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Başbakan Chung Sye-kyun, yetkililere arama kurtarma çalışmaları için tüm kaynakların yönlendirilmesi talimatı verdi.

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Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Alevler yerel saatle 18.40 civarında söndürülürken, yangın esnasında şantiyede çalıştığı sanılan 78 kişinin bir kısmının nerede olduğu teyit edilmediği için ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

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