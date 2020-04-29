Son dakika haberi... Güney Kore'de yangın faciası: Ölü sayısı artıyor

Son dakika haberi... Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında 36 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı. Alevler yerel saatle 18.40 civarında söndürülürken, yangın esnasında şantiyede çalıştığı sanılan 78 kişinin bir kısmının nerede olduğu teyit edilmediği için ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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