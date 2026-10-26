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Sosyal medyada 15 yaş sınırı! 1 Kasım'da yeni dönem başlıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyada 15 yaş sınırı! 1 Kasım'da yeni dönem başlıyor

Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların sosyal medya kullanım oranı yüzde 66'ya ulaşırken yaklaşık 8 milyon çocuğu kapsayan güvenli internet döneminin 1 Kasım'da başlaması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasının yasaklanması ve e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması öngörülüyor. Siber Güvenlik Başkanlığı ise yeni süreci fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

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