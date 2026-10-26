İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı! İşte 26 Ekim'de son durum

Haftanın ilk iş gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı. Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçülen trafik yoğunluğu nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile bağlantı yollarında ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken trafiğin her iki yönde de en rahat aktığı geçiş noktası Yavuz Sultan Selim Köprüsü oldu. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Aydın Baytar, megakentteki trafik durumunu canlı yayında aktardı.