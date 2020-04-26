Son dakika haberi... Banyodan gelen sesi duydu! Görünce şaşkında döndü! O anlar kamerada |Video

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar’da evlerinin banyosundan sesleri duyup ürken Ecrin Ceren Bayden, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde olan babasına haber verdi. Havalandırma boşluğundan geldiği belirlenen sesler üzerine itfaiyeye haber verildi. İçinden çıkanı görünce ise şaşkına döndüler.

Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir binada oturan Ecrin Ceren Bayden, evlerinin banyosundaki havalandırma boşluğuna bir şeyin düştüğünü duydu. Ecrin Ceren, koronavirüs nedeniyle sürdürülen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan babasına haber verdi.

Babasının haber vermesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye erlerinden biri, yaklaşık 10 dakikalık çaba ile oldukça dar olan havalandırma boşluğu penceresinden, martıyı çıkarmayı başardı.

İtfaiye erinin caddeye bıraktığı martı, sonra kanat çırparak hızla uzaklaşırken, Bayden ailesinin fertleri de itfaiye erlerini balkondan alkışladı.