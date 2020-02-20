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20.02.2020

'Ares' lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmus Özdemir'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi |Video

Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 18 yaşındaki 'Ares' lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmus Özdemir'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.
Ares lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmus Özdemirin cenazesi Diyarbakırda toprağa verildi 'ARES' LAKAPLI SOSYAL MEDYA FENOMENİ ŞEHMUS ÖZDEMİR'İN CENAZESİ DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Ares Özdemirin annesi yürekleri yaktı! Bana evlat acısı yaşatmayın ARES ÖZDEMİR'İN ANNESİ YÜREKLERİ YAKTI! "BANA EVLAT ACISI YAŞATMAYIN"
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