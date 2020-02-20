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20.02.2020
'Ares' lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmus Özdemir'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi |Video
Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 18 yaşındaki 'Ares' lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmus Özdemir'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.
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