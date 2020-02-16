Darbedilen sosyal medya fenomeni Ares (Şehmus) Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti |Video

Sosyal medyada "Ares" olarak bilinen Şehmus Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Antalya'da baba-oğul tarafından darbedilen ve yoğun bakıma alınan 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından bulunarak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şehmus Özdemir'in, yoğun tedaviye rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Kepez ilçesi varyantında 6 Şubat'ta yaralı bulunan Şehmus Özdemir, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan V.E. ile oğlu K.E. tutuklanmıştı. "Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı öğrenilmişti.