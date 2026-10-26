İstanbul'da organ mafyasına darbe! Photoshop'la akrabalık oyununu etik kurul bozdu

İstanbul'da yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik operasyonun ardından bu kez Hindistan'dan İstanbul'a uzanan organ ticareti ağı deşifre edildi. Alıcısı da donörü de Hindistan vatandaşı olan böbrek nakli girişiminde, tarafların akraba olduklarını kanıtlamak için sahte fotoğraf kullandıkları ortaya çıktı. Donörün, böbreğini vereceği kişiyi dayısı olarak tanıttığı ancak Photoshop'la hazırlanan fotoğraf üzerinden kurulan sahte akrabalık bağının etik kurul tarafından fark edildiği belirtildi. Organ ticareti ağının nasıl deşifre edildiğini ve olayın perde arkasındaki ayrıntıları Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı.